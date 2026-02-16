Умер тренер по фигурному катанию Геннадий Аккерман, работавший с Авербухом и Жулиным

Тренер по фигурному катанию Геннадий Аккерман ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
Причина смерти пока не называется. Прощальная церемония состоится 19 февраля в Свято-Троицком Измайловском соборе в Санкт‑Петербурге. Организация выразила соболезнования семье, друзьям и коллегам спортсмена.
— Светлая память о замечательном человеке, высококлассном специалисте останется жить в наших сердцах, — передает официальный сайт федерации.
Геннадии Аккерман работал с многими известными фигуристами, например с серебряным призером Олимпиады 1994 года Александром Жулиным и серебряным призером Олимпиады 2002 Ильей Авербухом. Среди его учеников были Марина Анисина и Олег Волков.
Свыше 20 лет он занимался тренерской работой в Москве в ЦСКА. Сначала был ассистентом у группы первой олимпийской чемпионки по танцам на льду Людмилы Пахомовой, а потом стал самостоятельным тренером. В последние годы Аккерман работал в Санкт‑Петербурге, помогая многим фигуристам и тренерам.