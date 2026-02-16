Ричмонд
Захарова на китайском языке поздравила жителей Китая с Новым годом лошади

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поздравила жителей Китайской Народной Республики с наступающим Новым годом лошади. Обращение на китайском языке в понедельник, 16 февраля, появилось в ее Telegram-канале.

— Дорогие китайские друзья! Год лошади уже на пороге. От всей души поздравляю всех с Праздником Весны! Желаю, чтобы в новом году вас переполняла энергия, чтобы вы во всем были первыми, чтобы удача пришла к вам немедленно и чтобы успех был мгновенным, — сказала дипломат в обращении.

Захарова также напомнила, что в этом году Москва уже в третий раз станет площадкой для масштабного празднования Китайского Нового года. При этом в Пекине в это же время отпразднуют русскую Масленицу.

Дипломат пригласила жителей обеих стран на торжества.

С 16 февраля по 1 марта столица проведет «Китайский Новый год в Москве». «Вечерняя Москва» собрала самые интересные площадки праздника.

В рамках проекта «Зима в Москве» гости из Поднебесной научат горожан и туристов тайнам каллиграфии и чаепития, покажут театрализованные шоу драконов и познакомят с местными кулинарными традициями.

