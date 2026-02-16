Затишье перед жуткой бурей: На Молдову обрушится снегопад, который будет длиться сутки — снежный покров достигнет 30 см

В Молдове ожидается тревожное затишье перед серьёзным ухудшением погоды. Синоптики предупреждают: уже в ближайшие часы страну накроет продолжительный снегопад, который продлится не менее суток. По предварительным данным, снежный покров местами достигнет до 30 сантиметров.
Утром 17 февраля погода ещё будет относительно спокойной. В Кишинёве — облачно, местами небольшой снег. Температура воздуха в столице составит от −1 до −6 градусов. Осадки пока незначительные, однако это лишь передышка перед активной фазой циклона.
К вечеру атмосферный фронт усилится, и снегопад станет интенсивнее. На севере и в центре страны ожидаются наиболее сильные осадки. По прогнозам, снег будет идти без перерыва около 24 часов, местами возможен порывистый ветер.
За сутки в отдельных районах может выпасть месячная норма осадков. Снежный покров увеличится до 20−30 сантиметров, на открытых участках и трассах возможны снежные заносы. Дорожная ситуация существенно осложнится, особенно на междугородних направлениях.
Температура воздуха ночью опустится до −7…-9 градусов, днём составит от −4 до +2 градусов.
Среди возможных последствий — затруднённое движение транспорта, перебои в работе общественного транспорта, обледенение дорог и тротуаров, налипание мокрого снега на линии электропередачи. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок, а пешеходов — соблюдать осторожность.
По предварительным данным, к четвергу осадки ослабнут, однако морозы сохранятся.