Затишье перед жуткой бурей: На Молдову обрушится снегопад, который будет длиться сутки — снежный покров достигнет 30 см

Утром 17 февраля погода ещё будет относительно спокойной. В Кишинёве — облачно, местами небольшой снег. Температура воздуха в столице составит от −1 до −6 градусов. Осадки пока незначительные, однако это лишь передышка перед активной фазой циклона.