Жителя Тюмени арестовали по делу о разжигании межнациональной розни

По версии следствия, 27 ноября 2024 года обвиняемый вместе с неустановленными лицами разместил в открытом канале материал, направленный на возбуждение вражды к группам людей по национальному и религиозному признакам, а также содержащий угрозы применения насилия. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют по статье о возбуждении ненависти и вражды.