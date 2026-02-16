Ричмонд
Жителя Тюмени арестовали по делу о разжигании межнациональной розни

В Тюмени суд арестовал местного жителя по обвинению в публикации статьи, разжигающей межнациональную ненависть и содержащей угрозы насилия. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Источник: Life.ru

По версии следствия, 27 ноября 2024 года обвиняемый вместе с неустановленными лицами разместил в открытом канале материал, направленный на возбуждение вражды к группам людей по национальному и религиозному признакам, а также содержащий угрозы применения насилия. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют по статье о возбуждении ненависти и вражды.

В объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области уточнили, что фигурантом дела стал 50-летний Дмитрий Горин. Статья с признаками разжигания межнациональной розни была опубликована в Telegram-канале «Наше ЛукоМоорье». Под стражей обвиняемый пробудет как минимум до 23 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что жительницу Ярославля Лилит Мстоян, которая ранее уже становилась фигуранткой уголовного дела из-за угроз убийством учительнице своей дочери, оштрафовали за разжигание межнациональной ненависти в соцсетях. Женщина опубликовала три видеозаписи, в которых высказывала негативные суждения в адрес социальной группы, выделяемой по национальному признаку.

