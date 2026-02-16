Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эндокринолог Кузнецов назвал 7 самых частых ошибок при похудении

Врач Максим Кузнецов назвал семь самых распространенных ошибок, из-за которых люди не могут сбросить вес.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог Максим Кузнецов составил топ-7 наиболее частых ошибок при похудении.

Первая ошибка заключается в большом количестве «полезных масел, в которых плавают продукты».

«Тарелка вроде собрана по правилу, но с кучей масла и заправок», — отметил Кузнецов в своём Telegram-канале.

Вторая ошибка заключается в том, что люди не включают в пищу овощи и фрукты.

Третья ошибка — маленькие порции.

«Отсюда постоянные кусочничества, избыток калорий и срывы», — указал Кузнецов.

Четвертая ошибка — люди боятся сложных углеводов и фруктов, а потом добирают простыми, потому что не наелись.

Пятая ошибка — это привычка есть в окружении гаджетов, что мешает почувствовать момент насыщения.

Шестая ошибка — это привычка пить чай и кофе исключительно с десертами.

И, наконец, седьмая ошибка — неоправданно низкий калораж.

«Считают каждую калорию, а вес потом встаёт намертво», — написал доктор.

Ранее стало известны причины внезапного набора веса.