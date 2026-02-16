Эндокринолог Кузнецов назвал 7 самых частых ошибок при похудении

Врач-эндокринолог Максим Кузнецов составил топ-7 наиболее частых ошибок при похудении.
Первая ошибка заключается в большом количестве «полезных масел, в которых плавают продукты».
«Тарелка вроде собрана по правилу, но с кучей масла и заправок», — отметил Кузнецов в своём Telegram-канале.
Вторая ошибка заключается в том, что люди не включают в пищу овощи и фрукты.
Третья ошибка — маленькие порции.
«Отсюда постоянные кусочничества, избыток калорий и срывы», — указал Кузнецов.
Четвертая ошибка — люди боятся сложных углеводов и фруктов, а потом добирают простыми, потому что не наелись.
Пятая ошибка — это привычка есть в окружении гаджетов, что мешает почувствовать момент насыщения.
Шестая ошибка — это привычка пить чай и кофе исключительно с десертами.
И, наконец, седьмая ошибка — неоправданно низкий калораж.
«Считают каждую калорию, а вес потом встаёт намертво», — написал доктор.
Ранее стало известны причины внезапного набора веса.