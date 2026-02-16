В Госдуме обсудят закон об искажении исторической правды

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроектом предлагается расширить перечень основных направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законе, в части противодействия искажению исторической правды и предупреждения уклонений от обязанности по защите Отечества.
«Попытки заставить забыть о том, кто на самом деле победил нацизм и остановил уничтожение в газовых камерах и лагерях смерти народов Европы, — это часть гибридной войны недружественного Запада против многонационального советского народа, который ценой своей жизни спас весь мир от фашизма. Мы этого не допустим», — подчеркнул председатель ГД.
По его словам, предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории.
«Важно делать все, чтобы не допускать попыток переписать историю и исказить правду», — отметил Володин.