РСА зафиксировал рост взысканий по ОСАГО сверх установленного лимита

«Последнее время РСА наблюдает тенденцию к взыскиванию выплат по ОСАГО сверх лимита за “железо” практически у всех страховщиков. Особенно у тех, у кого есть сложности с организацией ремонта на технической станции по направлению. Это связано в том числе с тем, что не всегда есть станция, на которой может быть отремонтирован автомобиль потерпевшего», — сказали представители союза.