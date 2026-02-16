РСА зафиксировал рост взысканий по ОСАГО сверх установленного лимита

Российский союз страховщиков зафиксировал рост взысканий по ОСАГО сверх установленного в 400 тысяч рублей лимита почти у всех страховщиков. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе организации.
«Последнее время РСА наблюдает тенденцию к взыскиванию выплат по ОСАГО сверх лимита за “железо” практически у всех страховщиков. Особенно у тех, у кого есть сложности с организацией ремонта на технической станции по направлению. Это связано в том числе с тем, что не всегда есть станция, на которой может быть отремонтирован автомобиль потерпевшего», — сказали представители союза.
В РСА отмечают, что все больше споров по ОСАГО доходит до суда, который в итоге решает присуждать выплаты по имущественному ущербу выше установленного законом лимита. Также ситуация осложняется тем, что действующие нормы не дают страховщикам четкого алгоритма действий, если ремонт невозможен или фактически не состоялся.
Сейчас союз ведет консультации с Центробанком, органами власти и страховыми компаниями. РСА хочет подготовить более детализированные поправки в законодательство, учитывающие позицию всех сторон. Как только их разработают, то внесут на рассмотрение в Госдуму.
Ранее KP.RU писал, что в России хотят отменить для водителей штрафы за нарушение разметки в снегопады. Эту инициативу направили на рассмотрение в МВД РФ.