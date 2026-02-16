Наставник Авербуха и Жулина: скончался известный тренер Геннадий Аккерман

На 72-м году жизни скончался Геннадий Аккерман — один из самых уважаемых тренеров по танцам на льду в России и за рубежом, признанный эксперт в технической подготовке фигуристов.
Тренер Авербуха и Анисиной.
В возрасте 71 года умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Геннадий Аккерман, специализировавшийся на танцах на льду.
Более 20 лет он работал в московском ЦСКА, начав карьеру как ассистент в группе первой олимпийской чемпионки в истории танцев на льду Людмилы Пахомовой.
В 1976 году Аккерман даже снялся в кино. Он сыграл небольшую роль в советской мелодраме «Расписание на завтра».
Позже Аккерман самостоятельно готовил спортсменов, среди которых Марина Анисина, Илья Авербух, Александр Жулин, Олег Волков и другие. В 1990-е годы, по приглашению своей ученицы Анисиной, он переехал во Францию, где проработал 5 лет.
После возвращения в Россию Аккерман сотрудничал с такими наставниками, как Светлана Алексеева и Алексей Горшков, помогал болгарским спортсменам Албене Денковой и Максиму Ставискому. Некоторое время Аккерман работал в Латвии, а затем перебрался в Санкт-Петербург.
«Ему было очень мало лет».
Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова отреагировала на сообщения о смерти Геннадия Аккермана. Она вспомнила, что тренер работал с фигуристкой Милой Пахомовой, и у них была танцевальная школа.
«Я его хорошо знала, но последние несколько лет не видела его, и не в курсе, чем он занимался. Очень жаль, ему было ещё очень мало лет», — приводит её слова «Совспорт».
Последние годы.
Особое значение для Аккермана имело сотрудничество с Александром Жулиным, который пригласил его в Москву в 2015 году.
«У нас одинаковые взгляды на технику. Не надо объяснять, что делать. Просто впрягайся и тащи», — говорил тренер.
В последнее время Геннадий Германович продолжал активно работать в Петербурге, поддерживая как начинающих, так и опытных фигуристов и тренеров. Все, кто знал его, отмечали его доброту, профессионализм и бескорыстную преданность делу.
Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам тренера.
Отпевание и прощание с ним пройдут 19 февраля в 12:30 в Свято-Троицком Измайловском соборе Санкт-Петербурга.