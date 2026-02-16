Крупнейшее в Европе озеро полностью покрылось льдом

Ранее главный специалист цента «Фобос» Михаил Леус сообщил, что морозы, ударившие по Петербургу и Ленинградской области в ночь на 15 февраля, обновили минимум зимы 2026 года. По его слова, в Ленобласти фиксировали температуру ниже −30 градусов.