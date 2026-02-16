Крупнейшее в Европе озеро полностью покрылось льдом

Ладожское озеро, которое является крупнейшим пресноводным водоемом в Европе, оказалось полностью затянуто льдом, сообщил синоптик Александр Колесов.
«Можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади озера», — приводит его слова «360».
По словам метеоролога, замерзание Ладожского озера стало следствие сильных морозов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ранее главный специалист цента «Фобос» Михаил Леус сообщил, что морозы, ударившие по Петербургу и Ленинградской области в ночь на 15 февраля, обновили минимум зимы 2026 года. По его слова, в Ленобласти фиксировали температуру ниже −30 градусов.
Отметим, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала усиление морозов в Москве.