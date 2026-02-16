Эндокринолог Белоусова назвала два вида самых вредных начинок для блинов

Начинки для блинов, состоящие из жирных сортов мяса, колбасы, соленых сыров и большого количества сливочного масла, являются вредными. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.
По ее словам, такие начинки содержат много насыщенных жирных кислот и соль, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Также опасны начинки с избытком сахара и рафинированных углеводов, такие как карамельные топпинги, шоколадные пасты и жирные крема. Их частое употребление негативно влияет на зубную эмаль, провоцирует набор веса и повышает риск диабета второго типа.
Полезной альтернативой Белоусова считает свежие ягоды и фрукты, творог с сухофруктами, ореховую пасту без сахара. Любителям несладких начинок она рекомендует мясо птицы, рыбу, грибы, овощи и сыр, которые обогащают блюдо белком.
Масленичная неделя с обильными застольями и блинами может сказаться на самочувствии. О возможных рисках и способах снизить нагрузку на организм «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Анна Одерий. Она отметила, что классический блин с маслом и сметаной содержит 250−300 ккал, а с начинками калорийность возрастает в разы. Ежедневное употребление блинов грозит тяжестью в желудке, вздутием, изжогой и прибавкой в весе до трех килограммов за неделю. Особенно осторожными нужно быть людям с диабетом, панкреатитом, холециститом, ожирением и маленьким детям.
Чтобы снизить вред, Одерий советует есть блины не чаще двух-трех дней за неделю, ограничиваться парой штук за прием и выбирать полезные начинки. Блюдо стоит дополнять клетчаткой и белком, а при переедании выпить воды, прогуляться и сделать следующий прием пищи легким. Главное — соблюдать умеренность и не превращать праздник в испытание для организма.
Ранее шеф-повар Анна Рей рассказала, как приготовить тонкие и воздушные блины.