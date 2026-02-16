Эндокринолог Белоусова назвала два вида самых вредных начинок для блинов

Масленичная неделя с обильными застольями и блинами может сказаться на самочувствии. О возможных рисках и способах снизить нагрузку на организм «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Анна Одерий. Она отметила, что классический блин с маслом и сметаной содержит 250−300 ккал, а с начинками калорийность возрастает в разы. Ежедневное употребление блинов грозит тяжестью в желудке, вздутием, изжогой и прибавкой в весе до трех килограммов за неделю. Особенно осторожными нужно быть людям с диабетом, панкреатитом, холециститом, ожирением и маленьким детям.