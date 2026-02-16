ИКИ РАН: на Солнце появилась корональная дыра, напоминающая дракона

Ученые заметили появление на Солнце корональной дыры, похожей на дракона. Об этом сообщается в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в понедельник, 16 февраля.
«Красивая корональная дыра на Солнце. Дракон. При определенном воображении можно даже разглядеть выдыхаемое пламя», — говорится в сообщении.
На фотографии можно заметить черное продолговатое пятно, которое напоминает фигуру дракона с длинной шеей и характерным изгибом. Другие приглушенные завихрения, отходящие от «головы» также похожи на языки пламени.
Ранее KP.RU сообщал, что 16 февраля ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца. Как заявили представители ИКИ РАН, явление стало неожиданностью на фоне спокойной атмосферы светила.