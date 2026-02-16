«Это моя цена за успех»: Волочкова прилетела из Германии на костылях

Балерина Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге в госпитале Святой Марии в Мюльхайме. Она выбрала лечение в Германии, потому что там, по ее словам, работают лучшие врачи. Сейчас артистка передвигается на костылях.
— Да, это моя цена за успех. Хотели увидеть меня бедной, серой и убогой, на костылях? Вот они — костыли, — передает слова Волочковой «КП».
После новости о госпитализации появилась волна слухов, в том числе о возможной онкологии. Балерина опровергла эти домыслы и призвала людей быть внимательнее и уважительнее.
Волочкова среди прочего обвинила в завистливости певца Александра Серова, который обрушился на нее с критикой за выход на футбольное поле. По словам артистки, музыкант — уже стареющий, никому не интересный человек, которому в этой ситуации стоило бы промолчать.
Незадолго до этого Волочкова поучаствовала в матче в составе мужской команды в футболке с номером знаменитого футболиста Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах. После этого ее раскритиковали, в том числе и решивший не оставаться в стороне Серов.