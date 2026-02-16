На Солнце появилась корональная дыра в виде дракона

Корональная дыра необычной формы появилась на Солнце в понедельник, 16 февраля. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН отметили, что она напоминает дракона.
— Красивая корональная дыра на Солнце. Дракон… При определенном воображении можно даже разглядеть выдыхаемое пламя, — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Подписчики канала лаборатории в комментариях предложили свои варианты. Большой отклик получила версия о том, что корональная дыра больше напоминает кита или дельфина с поднятым хвостом или даже креветку. Несколько пользователей пошутили, что Солнце «украсилось к китайскому Новому году», поскольку дракон — один из главных традиционных символов Китая.
В последнее время Солнце проявляет высокую активность. 11 февраля серия из трех сильных вспышек произошла на Солнце. В 03:09 по московскому времени произошла вспышка M1.2 продолжительностью 24 минуты. Позже была зафиксирована вспышка M1.1 продолжительностью 21 минуту.
8 февраля на Солнце произошли две мощные вспышки класса М. Уточняется, что класс М является предпоследним по мощности в делении солнечных вспышек.
Как повышение солнечной активности может отразиться на самочувствии людей, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.