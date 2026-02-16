На Солнце появилась корональная дыра в виде дракона

Подписчики канала лаборатории в комментариях предложили свои варианты. Большой отклик получила версия о том, что корональная дыра больше напоминает кита или дельфина с поднятым хвостом или даже креветку. Несколько пользователей пошутили, что Солнце «украсилось к китайскому Новому году», поскольку дракон — один из главных традиционных символов Китая.