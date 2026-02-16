Ричмонд
Общественник Иванов призвал ввести обязательный дресс-код в спортзалах

Требования к внешнему виду посетителей фитнес-центров и спортзалов нужно закрепить законодательно, поскольку внешний вид некоторых людей «выходит за границы разумного». Такое мнение в понедельник, 16 февраля, выразил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

— Мы не предлагаем ходить в мешках или запрещать красивую спортивную форму. Речь идет об элементарных рамках: чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало. Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом, — подчеркнул Иванов.

Он предложил внести поправки в федеральный закон «О физической культуре и спорте» и утвердить типовые правила посещения залов с обязательным пунктом о дресс-коде. Эта инициатива предполагает внедрение норм во внутренние регламенты лицензированных спортивных учреждений, передает «Абзац».

6 февраля народный артист России Николай Цискаридзе призвал ввести обязательный дресс-код для посетителей театров. По его мнению, форму одежды в культурных учреждениях необходимо регламентировать по аналогии с храмами.