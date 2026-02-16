Общественник Иванов призвал ввести обязательный дресс-код в спортзалах

— Мы не предлагаем ходить в мешках или запрещать красивую спортивную форму. Речь идет об элементарных рамках: чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало. Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом, — подчеркнул Иванов.