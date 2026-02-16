Ричмонд
Экстремал из Ростова Евгений Чеботарев поставил автобус на свой автомобиль

Евгений Чеботарев удивил жителей Дона новым трюком.

Источник: Комсомольская правда

Экстремал из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев воплотил в жизнь очередной трюк. На этот раз он поставил 5-тонный автобус на иномарку «БМВ» (BMW). Видео было опубликовано в телеграм-канале ростовчанина.

Судя по кадрам, автобус, закрепленный тросами, подняли с помощью крана и поставили на крышу автомобиля. Машина после этого стала ниже, но давление выдержала. Сам экстремал сначала все снимал на камеру издали, а потом подошел, сел в салон автомобиля и затем снова вышел.

К слову, до этого каскадер забетонировал автомобиль в земле, на это ему потребовалось около 18 тонн смеси.

