Вице-премьер Григоренко: Идентификацию по биометрии могут ввести на маркетплейсах

Правительство России обсуждает с маркетплейсами и рынком возможность идентификации покупателей с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко.
— Мы понимаем, кто является продавцом товаров, нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью, товаров «18+», — пояснил вице-премьер.
В качестве одного из инструментов идентификации правительство предлагает использовать ЕБС, с помощью которой покупателя могут удаленно идентифицировать через изображение лица или отпечаток пальца и подтвердить его возраст.
Григоренко добавил, что особое внимание кабмин уделяет вопросам регулирования деятельности маркетплейсов. По словам вице-премьера, вопросы вызывает ценообразование на платформах, из-за которого в зависимости от выбора банка, через который проходит оплата, меняется цена товара, передает ТАСС.
В тот же день комитет Госдумы одобрил идею введения налога на добавленную стоимость для всех импортных товаров, которые продаются через крупные онлайн-площадки. Кроме того, парламентарии призвали создать равные условия для российских и иностранных продавцов, работающих на маркетплейсах.