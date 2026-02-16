Ричмонд
Вице-премьер Григоренко: Идентификацию по биометрии могут ввести на маркетплейсах

Правительство России обсуждает с маркетплейсами и рынком возможность идентификации покупателей с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко.

— Мы понимаем, кто является продавцом товаров, нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью, товаров «18+», — пояснил вице-премьер.

В качестве одного из инструментов идентификации правительство предлагает использовать ЕБС, с помощью которой покупателя могут удаленно идентифицировать через изображение лица или отпечаток пальца и подтвердить его возраст.

Григоренко добавил, что особое внимание кабмин уделяет вопросам регулирования деятельности маркетплейсов. По словам вице-премьера, вопросы вызывает ценообразование на платформах, из-за которого в зависимости от выбора банка, через который проходит оплата, меняется цена товара, передает ТАСС.

В тот же день комитет Госдумы одобрил идею введения налога на добавленную стоимость для всех импортных товаров, которые продаются через крупные онлайн-площадки. Кроме того, парламентарии призвали создать равные условия для российских и иностранных продавцов, работающих на маркетплейсах.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
