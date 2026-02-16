Вице-премьер Григоренко: Идентификацию по биометрии могут ввести на маркетплейсах

В тот же день комитет Госдумы одобрил идею введения налога на добавленную стоимость для всех импортных товаров, которые продаются через крупные онлайн-площадки. Кроме того, парламентарии призвали создать равные условия для российских и иностранных продавцов, работающих на маркетплейсах.