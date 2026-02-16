Мошенники научились обманывать россиян в сильный снегопад

Министерство внутренних дел России зафиксировало появление новой высокотехнологичной схемы обмана, связанной с аномальными снегопадами февраля. Киберпреступники начали массово похищать средства у граждан и предпринимателей, предлагая фиктивные услуги по уборке и вывозу снега через социальные сети и мессенджеры.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на портале МВД Медиа, злоумышленники действуют под видом легальных сервисов, демонстрируя глубокую осведомленность в логистических процессах. Аферисты используют психологическое давление, пользуясь дефицитом спецтехники в пиковый период.
«Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах. Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», — пояснила официальный представитель министерства.
По данным ведомства, после получения предоплаты преступники мгновенно блокируют аккаунты и обрывают связь. Чтобы не стать жертвой «призрачных» коммунальщиков, в полиции настоятельно рекомендуют проверять контрагентов через официальные государственные реестры и избегать поспешных платежей.