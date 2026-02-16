Мошенники научились обманывать россиян в сильный снегопад

«Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах. Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», — пояснила официальный представитель министерства.