Иммунолог Жемчугов раскрыл, что делать при появлении признаков оспы обезьян

Он отметил, что в Роспотребнадзоре разработаны тесты для быстрой диагностики. При появлении сыпи или пузырьков на теле иммунолог рекомендовал вызывать врача на дом. Жемчугов пояснил, что сложность для эпидемиологов представляет скрытый период болезни, когда человек уже заражен, но еще не имеет симптомов и может передавать инфекцию окружающим.