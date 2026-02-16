Иммунолог Жемчугов раскрыл, что делать при появлении признаков оспы обезьян

Врач-иммунолог дал рекомендации россиянам в связи с выявленными случаями оспы обезьян. В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов посоветовал при повышении температуры не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
Он отметил, что в Роспотребнадзоре разработаны тесты для быстрой диагностики. При появлении сыпи или пузырьков на теле иммунолог рекомендовал вызывать врача на дом. Жемчугов пояснил, что сложность для эпидемиологов представляет скрытый период болезни, когда человек уже заражен, но еще не имеет симптомов и может передавать инфекцию окружающим.
Врач напомнил, что оспа обезьян не передается воздушно-капельным путем, заразиться можно при контакте с животными, зараженными материалами или при плотном контакте с больным человеком.
Ранее стало известно о состоянии госпитализированных с оспой обезьян россиян.