Россиян начали обманывать, обещая «ускорить приложение» и «разблокировать интернет»

На деле же это вредоносные файлы, часто APK для Android, или фишинговые страницы. Установленная программа может получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. Иногда злоумышленники просят ввести данные карты «для активации сервиса» — после этого деньги могут списать.