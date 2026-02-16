Россиян начали обманывать, обещая «ускорить приложение» и «разблокировать интернет»

Мошенники используют в своих схемах обмана фразы вроде «ускорим приложение», «разблокируем интернет» и «снимем ограничения». Цель преступников — получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.
По словам представителей ведомства, злоумышленники обещают жертвам «специальные программы» для ускорения работы сервиса, восстановления доступа к приложениям или ускорения интернета. Ссылку отправляют в мессенджер, по электронной почте или оставляют в комментариях к новостям.
На деле же это вредоносные файлы, часто APK для Android, или фишинговые страницы. Установленная программа может получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. Иногда злоумышленники просят ввести данные карты «для активации сервиса» — после этого деньги могут списать.
— Если вам предлагают «техническое решение» вне официального магазина приложений — это не помощь, а попытка вас обмануть, — передает официальный Telegram-канал управления министерства.
Кроме того, мошенники, пытаясь нажиться на последствиях сильных снегопадов и острой нехватки снегоуборочной техники, стали размещать в соцсетях и мессенджерах объявления об услугах по вывозу и уборке снега.