Не стало наставника Авербуха и Жулина

Мир фигурного катания понес невосполнимую утрату: на 72-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный тренер России Геннадий Аккерман. По официальному сообщению Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), специалист, имевший репутацию непревзойденного «технаря» в танцах на льду, за десятилетия карьеры подготовил целую плеяду олимпийских чемпионов и призеров, включая Марину Анисину, Илью Авербуха и Александра Жулина.
Особое место в жизни тренера занимала работа с Мариной Анисиной, ради которой он в 90-е годы решился на переезд во Францию. Аккерман вспоминал, что его преданность ученикам всегда стояла выше личных обстоятельств.
«Она тренировалась у меня с 8 лет… Марина уехала во Францию, а через какое-то время связалась со мной, пригласила в Лион. Как я мог ей отказать, бросить свою ученицу?» — приводила слова наставника пресс-служба федерации.
В последние годы Аккерман тесно сотрудничал с Александром Жулиным, отмечая, что секрет их успеха крылся в полном отсутствии творческих разногласий и суеты.
«Бывает, что у тренеров в группе не совпадают взгляды, и тогда они действуют как лебедь, рак и щука. Каждый тянет в свою сторону, а телега на месте стоит. В нашем случае это не грозит. Каждый знает, что делать… Меньше споров — впрягайся и тащи», — делился Аккерман своим подходом к работе в Лионе и Москве.
Геннадий Аккерман посвятил тренерской деятельности более полувека, начав свой путь в качестве ассистента в группе первой олимпийской чемпионки в танцах на льду Людмилы Пахомовой. Более двадцати лет он проработал в московском ЦСКА, после чего трудился в Латвии и Санкт-Петербурге.
Прощание и отпевание выдающегося мастера пройдет в четверг, 19 февраля, в 12:30 в Свято-Троицком Измайловском соборе Санкт-Петербурга.