Не стало наставника Авербуха и Жулина

«Бывает, что у тренеров в группе не совпадают взгляды, и тогда они действуют как лебедь, рак и щука. Каждый тянет в свою сторону, а телега на месте стоит. В нашем случае это не грозит. Каждый знает, что делать… Меньше споров — впрягайся и тащи», — делился Аккерман своим подходом к работе в Лионе и Москве.