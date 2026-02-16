Синоптик Леус: Снегопад в Москве начал ослабевать

Снегопад в столичном регионе начал ослабевать и принимать локальный характер: в Шереметьеве он прекратит идти спустя 20 часов непрерывных осадков, на западе и в центре региона — после 2−4 часов нормы, а на востоке — после 08:00−09:00 17 февраля. Об этом в понедельник, 16 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Сегодня активный балканский циклон отметился сильными осадками в южной половине столичного региона, а на севере территории осадков практически не было. В Москве, по данным базовой метеостанции города — ВДНХ, за сегодняшний день выпало в пересчете на воду четыре миллиметра осадков, — отметил метеоролог.
Он добавил, что на других столичных метеостанциях в осадкомеры попало от трех миллиметров (в Тушине) до девяти миллиметров (на Балчуге и в МГУ). Больше всего осадков в Московской области выпало в Черустях и Кашире — по 16 миллиметров, написал Леус в своем Telegram-канале.
В тот же день синоптик рассказал, что пик похолодания в Москве будет наблюдаться в среду, 18 февраля: ночью столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.