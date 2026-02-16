Синоптик Леус: Снегопад в Москве начал ослабевать

Он добавил, что на других столичных метеостанциях в осадкомеры попало от трех миллиметров (в Тушине) до девяти миллиметров (на Балчуге и в МГУ). Больше всего осадков в Московской области выпало в Черустях и Кашире — по 16 миллиметров, написал Леус в своем Telegram-канале.