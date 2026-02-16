«Служба примирения» помогает решать конфликты

Помимо психологов у нас в школе есть соцпедагоги, также дважды в год проводятся специальные опросы на тревожность среди детей. Если классный руководитель замечает какое-то нестандартное поведение, то он сразу говорит об этом психологам. Здесь еще важно, чтобы родители дали согласие на реализацию психологической помощи. Вообще, весь алгоритм действий у нас прописан: мы знаем, что делать. У классных руководителей есть отдельная система «Классный помощник» в МЭШ. Там есть своего рода памятка.
Если мы говорим о «звоночках», то чаще всего это когда ребенок перестает общаться со своими друзьями и становится менее активным на уроках. Может приходить в класс под самый звонок, чтобы лишний раз не пересекаться ни с кем, уходить с уроков тоже будет раньше всех. Может лежать на парте или все время смотреть в окно. Мы же всегда подмечаем сигналы и сразу спрашиваем, как ребенок себя чувствует, не хочет ли он поговорить. В подростковом возрасте дети наиболее эмоциональны, за ними нужен более тщательный присмотр. Учителя друг с другом общаются, выясняют, на всех ли уроках школьник так себя ведет, и дальше мы вместе решаем, что делать. Просим психолога пообщаться с ним, выяснить, что происходит у него в семье, анализируются причины поведения. Соцпедагог больше работает с трудными подростками, он пойдет к родителям, если будет необходимость.
Понятно, что на решение ребенка взять в руки оружие влияет множество факторов, но последней каплей в этом становится эмоциональный предел, когда все «складывается» и когда начинает давить со всех сторон. Допустим, родители поднимают руку, одноклассники задирают, увидел примеры в фильмах и соцсетях, где школьный шутинг преподносится как нечто романтическое, — и вот результат. В рамках школы мы относимся к этим разговорам очень щепетильно, чтобы не спровоцировать детей на подобный поступок и не создать конфликт.
Но если у ребенка возникает проблема, мы очень аккуратно беседуем и отвечаем на возникающие вопросы. То есть мы не зацикливаемся на этой теме, но не потому, что замалчиваем, а потому, что некоторые могут воспринять это как пример. Еще мы всегда говорим детям: «Если вы заметили странное поведение или услышали что-то в разговоре, сразу скажите нам. Это не будет считаться доносом, потому что может угрожать жизни». Остается вопрос с детьми, которые подвергаются издевкам одноклассников. Очевидно, что одним переводом в другой класс эту проблему не решить. В рамках «Разговоров о важном» мы обязательно проговариваем этот момент. Не так давно в школах появилась специальная система, называемая «Служба примирения». В нее входят соцпедагоги, психологи и даже некоторые школьники-волонтеры. Так, сначала вызывают тех, кто задирает, потом того, кого задирают, и в конце их собирают вместе, чтобы методом медиации обсудить возникшую проблему и постараться примирить детей.