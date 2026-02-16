«Служба примирения» помогает решать конфликты

Если мы говорим о «звоночках», то чаще всего это когда ребенок перестает общаться со своими друзьями и становится менее активным на уроках. Может приходить в класс под самый звонок, чтобы лишний раз не пересекаться ни с кем, уходить с уроков тоже будет раньше всех. Может лежать на парте или все время смотреть в окно. Мы же всегда подмечаем сигналы и сразу спрашиваем, как ребенок себя чувствует, не хочет ли он поговорить. В подростковом возрасте дети наиболее эмоциональны, за ними нужен более тщательный присмотр. Учителя друг с другом общаются, выясняют, на всех ли уроках школьник так себя ведет, и дальше мы вместе решаем, что делать. Просим психолога пообщаться с ним, выяснить, что происходит у него в семье, анализируются причины поведения. Соцпедагог больше работает с трудными подростками, он пойдет к родителям, если будет необходимость.