Daily Mail: прием ибупрофена может сделать боль хронической

Эти данные подтверждаются и крупными эпидемиологическими исследованиями. В 2022 году учёные проанализировали данные Британского биобанка (информация о здоровье полумиллиона человек) и выяснили, что пациенты, принимавшие НПВС при болях в пояснице, чаще страдали от длительной боли в отличие от тех, кто использовал другие обезболивающие, например парацетамол. При этом эффект был специфичен именно для противовоспалительных средств, антидепрессанты или парацетамол такой связи не показали.