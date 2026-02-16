Daily Mail: прием ибупрофена может сделать боль хронической

Миллионы людей по всему миру принимают ибупрофен и другие противовоспалительные препараты, чтобы снять отёк и боль после травмы или операции. При этом согласно новому исследованию американских ученых, такая помощь организму может обернуться обратным эффектом — увеличением риска развития хронической боли, длящейся месяцы или даже годы. Об этом пишет издание Daily Mail.
Ученые из Мичиганского университета провели эксперимент на мышах, имитируя хирургическое вмешательство с помощью небольшого разреза. В одной группе животных они заблокировали ключевую молекулу иммунной системы — TNF-альфа, что значительно снизило воспаление в ране. Исследователи ожидали, что такие мыши будут испытывать меньше боли. Но результат оказался противоположным: боль длилась дольше.
«Мы были настолько удивлены, что повторили эксперимент несколько раз, используя разные методы блокировки TNF-альфа, включая препарат этанерцепт, применяемый при ревматоидном артрите. Выводы каждый раз были одинаковы», — рассказал Джеффруа Ломе, старший автор исследования и доцент кафедры физиологии и нейронаук.
По его словам, подавление воспаления мешает организму «выключить» боль естественным путём. Хотя в этом исследовании напрямую не изучался ибупрофен, другие работы уже показывали, что нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) могут замедлять разрешение болевого синдрома.
Эти данные подтверждаются и крупными эпидемиологическими исследованиями. В 2022 году учёные проанализировали данные Британского биобанка (информация о здоровье полумиллиона человек) и выяснили, что пациенты, принимавшие НПВС при болях в пояснице, чаще страдали от длительной боли в отличие от тех, кто использовал другие обезболивающие, например парацетамол. При этом эффект был специфичен именно для противовоспалительных средств, антидепрессанты или парацетамол такой связи не показали.
Как объясняет профессор Ломе, воспаление после травмы — это часть процесса заживления. Оно помогает бороться с инфекцией, удаляет повреждённые клетки и запускает регенерацию. Сопровождающая его боль тоже выполняет важную функцию, она заставляет беречь повреждённую область, создавая условия для восстановления.
Но не означает, что нужно отказаться от ибупрофена и других НПВС. Пока рано делать такие выводы, предупреждает Ломе.
«Исследование проведено на мышах. Требуется гораздо больше данных, чтобы понять, какие именно препараты, при каких операциях или состояниях могут повышать риск хронической боли», — рассказал он.
В некоторых случаях, например, при тяжёлых спортивных травмах или аутоиммунных заболеваниях вроде ревматоидного артрита, подавление воспаления остаётся жизненно необходимым.
Доктор Девджит Шривастава, консультант по анестезии и болевой медицине, подчеркивает, что цель послеоперационного обезболивания — не устранить боль полностью, а снизить её до терпимого уровня.
«Боль — сигнал о том, что идёт полезное воспаление. Мы должны управлять ею, а не подавлять любой ценой», — говорит он.
Таким образом, привычная таблетка ибупрофена после ушиба может быть не таким безобидным решением, как кажется.
Ранее стало известно, что мигрень без лечения приводит к хроническим болям.