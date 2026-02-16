Ричмонд
16 февраля в Ростовской области замерили уровень радиации

Информацию по уровню радиации обновили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области замерили уровень радиоактивного загрязнения. Данные за 16 февраля опубликовал Ростовский гидрометцентр.

— Мощность эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) на 9 часов 16 февраля 2026 года составляла 0,11 — 0,15 мкЗв/ч (12,7 — 17,3 мкР/ч), в том числе в пределах 100-километровой зоны Ростовской АЭС — 0,11 — 0,15 мкЗв/ч (12,7 — 17,3 мкР/ч), что не превышает естественный радиационный фон, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды не зафиксировали.

