Общество захватил новый опасный вирус

В нашем мире происходят такие страшные вещи. Хуже всего, что это делают наши дети, за которых мы в ответе. Я с уверенностью могу сказать, что у этого явления нет единой и конкретной причины: оно возникает на пересечении огромного количества факторов. Их и правда много: если копнуть глубоко, можно собрать около 30 разных вариантов. Но влияют на состояние ребенка они чаще всего в совокупности. Из основных можно выделить хронический стресс, эмоциональные проблемы, глобальное чувство несправедливости, буллинг как со стороны учеников, так и со стороны учителей. Нужно понимать, что на ровном месте такая ситуация не возникнет. У всех действий есть как последствия, так и причины. Если это все-таки случилось, значит, ребенок систематически сталкивался с различными проблемами на протяжении долгого времени. Я считаю, что здесь виноваты не только ученики, которые могли «довести» своего одноклассника, но и учителя в том числе. Часто школа и детский психолог не реагируют на «звоночки», которые могут быть как очевидными, так и не очень. Внимательность — вот что может спасти. Не надо замалчивать все эти истории, их надо обсуждать, разбираться и стараться решить. Важно работать с самим ребенком, выводить его на диалог. И тут я бы ни в коем случае не хотела бы демонизировать детских школьных психологов, потому что у них действительно много работы с документами, так что времени на детей просто физически не остается.
Также учителя не хотят выделять свое личное время из учебного плана на то, чтобы психолог позанимался с детьми. А отдельные часы детскому психологу тоже не дают. Понимаете? Создается замкнутый круг. Поэтому этот укор относится ко всей системе, которая не предназначена для того, чтобы детский психолог выявлял проблемы детей, что безмерно важно. По факту он делает совсем другую работу, а не то, что изначально должен.
Еще один важнейший фактор — это родители, которые не готовы видеть, слышать и понимать своего ребенка. Да, они выполняют свои базовые обязанности, то есть одевают его, обувают, кормят, дают крышу над головой, но забывают про еще один чрезвычайно необходимый компонент. Это связь с ребенком: они никак эмоционально, к сожалению, не пытаются вникнуть в его внутренний мир. Не узнают, как ребенок чувствует себя, какие у него проблемы, с чем он сталкивается, какая ему нужна помощь. И мы видим, к чему это приводит: ребенок берет в руки нож, молоток и другое оружие. Нельзя, чтобы оно было в доме в открытом доступе. Я неоднократно слышала, что чаще всего совершаются такие вещи, когда ребенок знает, где лежит папин пистолет, и он не в сейфе, либо же ребенок знает код. Допускать этого ни в коем случае нельзя.
Какой вывод можно сделать? Нам нужны вовлеченные родители, которые будут эмоционально поддерживать ребенка и принимать его таким, какой он есть. Далее нужна школа, которая отвечает за безопасную среду и вовремя отслеживает тревожные сигналы и дает свою реакцию на травлю. Конечно же, нужен психолог или даже несколько внутри школы, чтобы им выделен был отдельный предмет, где школьниками будут действительно интересоваться, где будет безопасное пространство. Кроме того, важно, чтобы в СМИ не было романтизации насилия. А я часто вижу примеры, когда оно преподносится под совершенно другим углом. Это вирус, с которым нужно серьезно бороться, а не распространять его на других детей.