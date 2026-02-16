Российский биатлонист назвал условие, при котором он вернет олимпийскую медаль

Российский биатлонист Антон Шипулин в понедельник, 16 февраля, пообещал вернуть все медали, если после этого спортсменов из России «перестанут унижать нейтральным статусом». Об этом биатлонист заявил после своих слов о том, что он не собирается возвращать золотую медаль, полученную на Олимпийских играх, прошедших в Сочи в 2014 году.
— Если для того, чтобы МОК и международные федерации вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все свои медали, — заявил Шипулин в личном блоге.
6 февраля Международная федерация конного спорта вернула спортивное гражданство спортсменам из России, не достигшим возраста 19 лет и выступающим в категориях «дети», «юноши» и «всадники на пони». Представители организации отметили, что в случае, если спортсмену младше 18 лет нужно выступать в другой возрастной категории, он должен подать запрос на получение нейтрального статуса, соответствующего установленным критериям.
5 февраля Европейская федерация плавания допустила российских и белорусских спортсменов до юношеских и молодежных турниров под флагом и гимном.