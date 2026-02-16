Российский биатлонист назвал условие, при котором он вернет олимпийскую медаль

Российский биатлонист Антон Шипулин в понедельник, 16 февраля, пообещал вернуть все медали, если после этого спортсменов из России «перестанут унижать нейтральным статусом». Об этом биатлонист заявил после своих слов о том, что он не собирается возвращать золотую медаль, полученную на Олимпийских играх, прошедших в Сочи в 2014 году.