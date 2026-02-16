План «Ковёр» введён в аэропорту Сочи

Ранее российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 21 украинский беспилотник. Из них девять аппаратов были сбиты над Азовским морем, шесть — над территорией Республики Крым, и ещё шесть — над акваторией Чёрного моря. Все цели были сбиты в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.