План «Ковёр» введён в аэропорту Сочи

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 21 украинский беспилотник. Из них девять аппаратов были сбиты над Азовским морем, шесть — над территорией Республики Крым, и ещё шесть — над акваторией Чёрного моря. Все цели были сбиты в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

