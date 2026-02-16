Необходима радикальная профилактика нигилизма

В интернете сформировалось такое явление, как децентрализованные сетевые организации. Они устроены по принципу фандомов: подросток становится участником сообщества и может повышать свой статус, создавая контент: чем жестче, тем статус выше. Эти организации представляют собой связанную систему групп, объединенных в гиперсообщество (иногда его называют «культ», но без религиозной или идеологической основы). Связи между ячейками сложно отследить, однако вектор деятельности един: пропаганда насилия, экстремизма и полного нигилизма, отрицающего любые ценности, включая ценность человеческой жизни. Сообщества различаются по методам: одни делают ставку на прямые насильственные акции, другие — на склонение несовершеннолетних к аморальным действиям и распространение соответствующего контента. Внешне это напоминает треш-стримы, но без финансовой мотивации, а ради вовлечения.
Дело в том, что подросток, предоставленный сам себе, часами остающийся наедине с компьютером или смартфоном, становится крайне уязвим к внешнему влиянию. Этим пользуются сетевые манипуляторы. Подростковый возраст, гормональные перестройки, проблемы в семье и школе — все это предрасполагающие факторы. В зоне риска — практически любой подросток, но отсев велик: до совершения реального насилия доходит меньшинство — меньше, чем среди тех же зацеперов, например.
От традиционных субкультур эти организации отличаются отсутствием узнаваемой символики и внятной идеологии. Они маскируют смыслы под безобидные образы. Идеологическое ядро — чистый нигилизм: отрицание без созидания. Участник действует не потому, что он за что-то, а потому, что он против всего. Интернет-культура, построенная на развлечении и постоянном перешагивании норм, годами формирует привычку к их тотальному отрицанию. Если ребенок живет в этой среде, он может подойти к состоянию, где ничто не имеет ценности — ни чужая, ни даже собственная жизнь.
Внутри сообществ используются специальные методы психологической обработки: накручивание эмоций, создание нужного фона, давление группы. Подросток, ориентированный на интимно-личностное общение, боится быть отвергнутым. Если он не готов к активности в реальном мире, группа выдавливает его на периферию. Чтобы вернуть утраченное внимание и признание, он способен на многое. Дополнительно распространяются четкие инструкции: где купить мощное гладкоствольное оружие, как совершить убийство ножом и так далее. Одними запретами проблему не решить. Блокировка мессенджеров и родительский контроль — это скорее полумеры. Пока не будет предложена альтернатива, нигилизм будет находить благодатную почву. Лекарство от него — не ограничение, а наполнение. Необходимо перевести активность подростка в социально-конструктивное русло. Те же кружки юных натуралистов, техников, электронщиков, любая деятельность, где можно испытывать подлинные эмоции, учиться заботиться, видеть результат, ощущать ценность — своей жизни, других людей, культуры.