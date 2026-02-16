Необходима радикальная профилактика нигилизма

Внутри сообществ используются специальные методы психологической обработки: накручивание эмоций, создание нужного фона, давление группы. Подросток, ориентированный на интимно-личностное общение, боится быть отвергнутым. Если он не готов к активности в реальном мире, группа выдавливает его на периферию. Чтобы вернуть утраченное внимание и признание, он способен на многое. Дополнительно распространяются четкие инструкции: где купить мощное гладкоствольное оружие, как совершить убийство ножом и так далее. Одними запретами проблему не решить. Блокировка мессенджеров и родительский контроль — это скорее полумеры. Пока не будет предложена альтернатива, нигилизм будет находить благодатную почву. Лекарство от него — не ограничение, а наполнение. Необходимо перевести активность подростка в социально-конструктивное русло. Те же кружки юных натуралистов, техников, электронщиков, любая деятельность, где можно испытывать подлинные эмоции, учиться заботиться, видеть результат, ощущать ценность — своей жизни, других людей, культуры.