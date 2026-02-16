Комик Нурлан Сабуров передал питбайки на СВО по собственной инициативе

17 февраля Комитет национальной безопасности Казахстана начал в отношении комика Нурлана Сабурову проверку по обвинению в наемничестве. Это случилось после того, как местный активист направил заявление в Генпрокуратуру республики с просьбой изучить видео, на котором Сабуров рассказывает о помощи российским военным. В соцсетях публиковали сомнения в подлинности ролика, однако СМИ сообщили, что юморист действительно передал мотоциклы бойцам «Легиона Вагнер Истра» по личной инициативе. В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, а 16 февраля стало известно о внесении его данных в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».