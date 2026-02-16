Ричмонд
Царь-блин диаметром 3,5 метра испекут на Масленицу в Крыму

Царь-блин диаметром 3,5 метра испекут в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко, пишет РИА «Новости». Для выпечки потребуется мешок муки, около 30 литров молока и ведро сахарной пудры. Организаторы планируют представить изделие посетителям парка, после чего раздать его всем желающим.

Источник: Life.ru

«По случаю Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр испекут “царь-блин” диаметром 3,5 метра. Для его изготовления задействуют целую команду поваров», — рассказал Жиленко.

Он уточнил, что готовый блин разместят на площадке парка как элемент праздничной программы. Жиленко добавил, что гости смогут сфотографироваться и попробовать угощение.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области на Масленицу планируют сжечь чучело в виде игрушки «Лабубу». Праздничное действие состоится в археологическом парке «Аргамач». Решение приняли после конкурса в социальных сетях, где жители предлагали варианты персонажа для обряда. Часть горожан выразила опасения по поводу формата мероприятия. Годом ранее в этом же парке на Масленицу сожгли несколько образов, которые организаторы связали с негативными явлениями и назвали частью символического очищения традиционной культуры.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.