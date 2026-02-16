Царь-блин диаметром 3,5 метра испекут на Масленицу в Крыму

«По случаю Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр испекут “царь-блин” диаметром 3,5 метра. Для его изготовления задействуют целую команду поваров», — рассказал Жиленко.
Он уточнил, что готовый блин разместят на площадке парка как элемент праздничной программы. Жиленко добавил, что гости смогут сфотографироваться и попробовать угощение.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области на Масленицу планируют сжечь чучело в виде игрушки «Лабубу». Праздничное действие состоится в археологическом парке «Аргамач». Решение приняли после конкурса в социальных сетях, где жители предлагали варианты персонажа для обряда. Часть горожан выразила опасения по поводу формата мероприятия. Годом ранее в этом же парке на Масленицу сожгли несколько образов, которые организаторы связали с негативными явлениями и назвали частью символического очищения традиционной культуры.
