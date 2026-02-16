В центре Ростова ликвидировали дефект теплотрассы

На улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону ликвидировали дефект теплотрассы, из-за которого сегодня, 16 февраля, без тепла и горячей воды временно оставались жители 21 дома. Информацию опубликовали в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.