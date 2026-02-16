В центре Ростова ликвидировали дефект теплотрассы

На улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону ликвидировали дефект теплотрассы, из-за которого сегодня, 16 февраля, без тепла и горячей воды временно оставались жители 21 дома. Информацию опубликовали в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.
— Ремонтные работы завершены. Теплотрасса заполнена. Информация о необходимости подключения потребителей передана в управляющие организации, — говорится в сообщении.
Жильцов, у которых все еще не появились тепло и горячая вода, просят обращаться в свою управляющую компанию.
Напомним, под отключение сегодня попали адреса: Журавлева, 37/165, 42, 46, Большая Садовая, 109, 111, 113, 142, 144/18, 148, Университетский, 44, Суворова, 89, 91, Кировский, 39, 41/62, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 57.
