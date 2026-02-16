Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать и сын впервые в истории выступили на одной зимней Олимпиаде

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии состоялось уникальное событие: мать и сын одновременно выступили в соревнованиях по горнолыжному спорту.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии состоялось уникальное событие: мать и сын одновременно выступили в соревнованиях по горнолыжному спорту.

Мексиканка Сара Шлепер (46 лет) и её 18-летний сын Лассе Гахиола стали первым в истории дуэтом «родитель-ребёнок», участвовавшим в одной зимней Олимпиаде. Шлепер, для которой эти Игры стали седьмыми в карьере (абсолютный рекорд среди горнолыжников), заняла 26-е место в супергиганте, а в гигантском слаломе была дисквалифицирована из-за превышения допустимой высоты креплений.

Лассе Гахиола финишировал 53-м в гигантском слаломе и не завершил слаломную гонку.

Ранее сообщалось, что Журова оценила результат Гуменника на ОИ-2026.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.