Нет зрелых законопроектов, которые от теории перешли бы к практике. Коммунистический строй ориентировался на практику и воспитание человека труда. А сейчас? Кто в тиктокеры метит, кто в блогеры, кто дома сидит и монетизирует треш-стримы, где друг друга лупят. Такой контент набирает больше просмотров, чем любая интеллектуальная публикация. Это победа западной цивилизации, шагнувшей в 1990-е на наши просторы. И Украина от этого страдала. Но сводить все к киевскому режиму — стрелять наугад. У нас и радикалы с Ближнего Востока беснуются, и подростки под влиянием украинских спецслужб жгут рельсы, и «Синий кит» с расстрельной идеологией. Слава богу, есть герои — охранники в школах, закрывающие грудью детей, ребята, работавшие в «Крокусе» в ту страшную ночь.