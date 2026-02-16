В Советском Союзе такого безобразия не было и быть не могло. Почему? Потому что на государственном уровне работала мощнейшая коммунистическая идеология, воспитывавшая человека с детства. Работала последовательная система: октябрята — пионеры — комсомольцы. Информационный контент советских масс-медиа носил исключительно созидательный характер: мы трудящиеся, равные, строим светлое будущее. Культ насилия и убийства блокировался автоматически — для него не было питательной среды. Сейчас мы пожинаем плоды отсутствия государственной идеологии. В Конституции она не прописана до сих пор. Закон о молодежной политике приняли буквально пару лет назад: разговоры о важном, поднятие флага, «Юнармия», школьное волонтерство появились с большим опозданием. А в промежутке молодежь скиталась по улицам, сбивалась в группировки. А в начале 2000-х на постсоветское пространство хлынул культ западной философии: «Колумбайн», деструктивные идеи, сетевые игры, где расстрел — норма.
Сегодняшняя молодежь родилась в обществе, где всего в избытке. Ни пустых полок, ни дефицита, ни улицы, откуда раньше нас домой было не загнать. У них телефоны, гаджеты, бесконечный контент. Они находятся в поиске и бегут от одиночества в сеть, но даже там каждый сам за себя. «Разговоры о важном» — это хорошая практика, но ее недостаточно. Государство тормозит: блокировки Телеграм при существующем VPN — мера смехотворная. Сиди хоть сутками, потребляй насильственный контент.
Нет зрелых законопроектов, которые от теории перешли бы к практике. Коммунистический строй ориентировался на практику и воспитание человека труда. А сейчас? Кто в тиктокеры метит, кто в блогеры, кто дома сидит и монетизирует треш-стримы, где друг друга лупят. Такой контент набирает больше просмотров, чем любая интеллектуальная публикация. Это победа западной цивилизации, шагнувшей в 1990-е на наши просторы. И Украина от этого страдала. Но сводить все к киевскому режиму — стрелять наугад. У нас и радикалы с Ближнего Востока беснуются, и подростки под влиянием украинских спецслужб жгут рельсы, и «Синий кит» с расстрельной идеологией. Слава богу, есть герои — охранники в школах, закрывающие грудью детей, ребята, работавшие в «Крокусе» в ту страшную ночь.
Я не ругаю полицию, ФСБ или правоохранительную систему. Я ругаю отсутствие жестких законов и национальной идеи, где четко прописана работа с молодежью. Бороться ведь надо с первопричиной, а не с последствиями. Выход из парадигмы 1990-х и очищение общества — вот что даст созидательное развитие. Да, теперь доминируют цифровые технологии, а не улица. Но в условиях этой трансформации главное — избавиться от позорного вектора истории, вынести уроки, чтобы феномен западничества не повторился. Работать с молодежью нужно грамотно и здраво. А главное — уже сегодня.