Ученые рассказали тайну феномена «бабочек в животе»

Ощущение легкого трепета или волнения в области желудка, часто описываемое как «бабочки в животе», знакомо многим перед волнительными событиями. Как объясняют ученые, за этой образной фразой кроются реальные физиологические процессы, передает портал The Conversation.
Данное состояние является частью реакции организма на стресс, известной как «бей или беги». Вегетативная нервная система активируется, когда мозг оценивает ситуацию как угрожающую — будь то реальная опасность или социально значимое событие. Сигнал через гипоталамус приводит в действие защитные механизмы.
Надпочечники выделяют гормоны стресса — адреналин и норадреналин. Это вызывает учащение пульса, повышение уровня глюкозы в крови и усиление кровоснабжения мышц, подготавливая тело к активным действиям.
При этом процессы пищеварения временно приостанавливаются. Приток крови к желудочно-кишечному тракту снижается, замедляется его двигательная активность. Эти изменения по блуждающему нерву передаются обратно в мозг. Именно временное затишье в обычной работе кишечника, по-видимому, и воспринимается как своеобразное «порхание» внутри.
С научной точки зрения, это явление демонстрирует работу оси «кишечник-мозг» — сложной системы двусторонней связи между центральной нервной системой и пищеварительным трактом. Она играет роль не только в регуляции пищеварения, но и в формировании эмоционального состояния и реакции на стрессовые факторы.
Возникает вопрос о возможной роли кишечной микрофлоры. Прямых подтверждений того, что именно микробы вызывают ощущение «бабочек», не существует. Их воздействие является слишком медленным и опосредованным, чтобы объяснить внезапную вспышку тревоги. Однако некоторые исследования, преимущественно на животных, указывают, что состав микробиоты может влиять на общую стрессоустойчивость. Есть ограниченные данные о том, что диета с высоким содержанием пребиотиков может способствовать снижению субъективного ощущения стресса у людей, но для убедительных выводов информации пока недостаточно.
Стоит ли бороться с этим ощущением? Если оно возникает редко и связано с важными, но преходящими событиями, специальное вмешательство может не потребоваться. Физиологическое состояние нормализуется само, когда стрессовая ситуация завершается.
Облегчить состояние может осознанное внимание к своим телесным ощущениям: концентрация на дыхании и сигналах тела помогает распознать нарастание напряжения. Иногда полезно повлиять на саму ситуацию — тщательнее подготовиться к предстоящему событию или напомнить себе о его цели и важности.
Если же тревога и сопутствующие ей физические ощущения возникают часто и серьезно осложняют жизнь, специалисты рекомендуют не вступать с ними в борьбу, а попытаться принять их, позволив им быть, не усиливая попытками немедленного подавления.