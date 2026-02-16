Ученые рассказали тайну феномена «бабочек в животе»

Возникает вопрос о возможной роли кишечной микрофлоры. Прямых подтверждений того, что именно микробы вызывают ощущение «бабочек», не существует. Их воздействие является слишком медленным и опосредованным, чтобы объяснить внезапную вспышку тревоги. Однако некоторые исследования, преимущественно на животных, указывают, что состав микробиоты может влиять на общую стрессоустойчивость. Есть ограниченные данные о том, что диета с высоким содержанием пребиотиков может способствовать снижению субъективного ощущения стресса у людей, но для убедительных выводов информации пока недостаточно.