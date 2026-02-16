Мурашко рассказал, что больничные теперь можно закрыть через мессенджер Max

Министр уточнил, что система даёт врачу возможность отслеживать состояние пациента и при необходимости проводить приём без личного визита в медучреждение.
«Сегодня — это закрытие больничных листов, консультации врач-пациент и ряд других сервисов, там запись на приём к врачу», — рассказал министр журналистам.
Мурашко добавил, что медицинское сообщество и пациенты положительно оценивают внедрение цифровых инструментов. Он отметил, что министерство продолжит развитие этого направления. По его словам, дистанционные форматы взаимодействия упрощают доступ к медицинской помощи и снижают нагрузку на учреждения.
Ранее сообщалось, что российские учёные разрабатывают тест-системы для ранней диагностики сахарного диабета. О работе над проектом Михаил Мурашко рассказал на мероприятии, посвящённом 85-летию академика РАН Ивана Дедова, возглавляющего НМИЦ эндокринологии. Министр подчеркнул, что новые решения позволят выявлять заболевание до появления выраженных симптомов и своевременно начинать лечение.
