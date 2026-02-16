Мурашко рассказал, что больничные теперь можно закрыть через мессенджер Max

Закрыть больничный лист и записаться к врачу можно через мессенджер Max. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам рабочего визита в Кировскую область. По его словам, сервис уже позволяет пациентам получать консультации и оформлять необходимые документы дистанционно.