Мурашко рассказал, что больничные теперь можно закрыть через мессенджер Max

Закрыть больничный лист и записаться к врачу можно через мессенджер Max. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам рабочего визита в Кировскую область. По его словам, сервис уже позволяет пациентам получать консультации и оформлять необходимые документы дистанционно.

Министр уточнил, что система даёт врачу возможность отслеживать состояние пациента и при необходимости проводить приём без личного визита в медучреждение.

«Сегодня — это закрытие больничных листов, консультации врач-пациент и ряд других сервисов, там запись на приём к врачу», — рассказал министр журналистам.

Мурашко добавил, что медицинское сообщество и пациенты положительно оценивают внедрение цифровых инструментов. Он отметил, что министерство продолжит развитие этого направления. По его словам, дистанционные форматы взаимодействия упрощают доступ к медицинской помощи и снижают нагрузку на учреждения.

Ранее сообщалось, что российские учёные разрабатывают тест-системы для ранней диагностики сахарного диабета. О работе над проектом Михаил Мурашко рассказал на мероприятии, посвящённом 85-летию академика РАН Ивана Дедова, возглавляющего НМИЦ эндокринологии. Министр подчеркнул, что новые решения позволят выявлять заболевание до появления выраженных симптомов и своевременно начинать лечение.

