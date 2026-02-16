«Большая стирка»: зимняя Олимпиада не про спорт

Тенденцию он обозначил правильную: эта зимняя Олимпиада не про спорт. Она — в лучших традициях какой-нибудь там «Большой стирки» — мусолит скандалы и интриги, эмоциональный мусор, который раньше оставался за пределами большого спорта. За что, собственно, мы и любили, и уважали Олимпийские игры.
Олимпиец — это в первую очередь боец. Через боль, через «не могу» идет он к своей медали; готов стоически принять поражение и пожать руку выигравшему сопернику. Всегда ведь зрителя поражало, что доли секунды отделяют золото от серебра. Но на этой Олимпиаде зритель не смотрит на «доли секунды» и на сами состязания. Главное происходит вне игры. Вот, например, вместо того чтобы любоваться выступлением фигуриста Пети Гуменника, обсуждают то запрет на музыку для номера, то — его костюм, признанный самым красивым и стильным на Играх в Милане.
Да ладно — костюм! Произошел казус с конькобежкой Юттой Лердам, красавицей-нидерландкой, которая мало того что завоевала золото, так еще и установила мировой рекорд! Казалось бы, великолепная история успеха; так нет, Ютту осуждают за то, что она прилетела не «вместе со всеми», а на отдельном самолете, который принадлежит ее бойфренду — известному американскому блогеру и боксеру Джейку Полу. Трудно простому смертному воспринять, что одной какой-то там Ютте и красота, и золото, и богатый возлюбленный. Хоть за суперджет осудим. А как вам скандал в начале Игр — когда норвежский биатлонист Стурла Легрейд, получивший бронзу, после забега на двадцать километров давал интервью корреспондентам? От него ждали про веру в победу, на худой конец, «спасибо моим родителям и тренеру», но, утопая в слезах, Стурла признался на весь мир в том, что изменил своей девушке. Семикратный чемпион мира и олимпийский чемпион Пекина-2022 — теперь о нем будут говорить только как «чудак, который изменил и признался». На весь мир. Разве можно представить себе рыдающего на камеры, допустим, Бьерндалена по прозвищу «Великий и ужасный»? А сколько околополитических скандалов на Олимпиаде….
Тут уж не до спорта. Тем более — медали какие-то бутафорские оказались, ломаются. И сама Олимпиада пока, во всяком случае, тоже будто бутафорская, ненастоящая и не про спорт.