«Большая стирка»: зимняя Олимпиада не про спорт

Да ладно — костюм! Произошел казус с конькобежкой Юттой Лердам, красавицей-нидерландкой, которая мало того что завоевала золото, так еще и установила мировой рекорд! Казалось бы, великолепная история успеха; так нет, Ютту осуждают за то, что она прилетела не «вместе со всеми», а на отдельном самолете, который принадлежит ее бойфренду — известному американскому блогеру и боксеру Джейку Полу. Трудно простому смертному воспринять, что одной какой-то там Ютте и красота, и золото, и богатый возлюбленный. Хоть за суперджет осудим. А как вам скандал в начале Игр — когда норвежский биатлонист Стурла Легрейд, получивший бронзу, после забега на двадцать километров давал интервью корреспондентам? От него ждали про веру в победу, на худой конец, «спасибо моим родителям и тренеру», но, утопая в слезах, Стурла признался на весь мир в том, что изменил своей девушке. Семикратный чемпион мира и олимпийский чемпион Пекина-2022 — теперь о нем будут говорить только как «чудак, который изменил и признался». На весь мир. Разве можно представить себе рыдающего на камеры, допустим, Бьерндалена по прозвищу «Великий и ужасный»? А сколько околополитических скандалов на Олимпиаде….