Стратегических запасов нефти в Венгрии и Словакии хватит на 90 дней

«В обеих странах, в соответствии с правилами ЕС, имеются достаточные запасы сырой нефти примерно на 90 дней», — сообщила компания.
Ситуация с поставками остается напряжённой из-за того, что украинская сторона до сих пор не возобновила транзит нефти. Как сообщал портал Mandiner, официальной причиной называются повреждения нефтепровода, произошедшие ещё в конце января. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что истинная причина остановки транзита носит политический характер. По его мнению, технических препятствий для прокачки нефти в реальности не существует, а действия Киева являются надуманными.
Напомним, что венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в Минэнерго страны с просьбой разрешить использование стратегических запасов нефти. Если поставки не возобновятся в ближайшие дни, Венгрии потребуется около 250 тысяч тонн нефти из резервов. Морские поставки через Хорватию ожидаются лишь в начале марта, что усиливает риски дефицита сырья.
