Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стратегических запасов нефти в Венгрии и Словакии хватит на 90 дней

Венгрия и Словакия располагают стратегическими резервами нефти, которых при текущих обстоятельствах должно хватить примерно на три месяца. Соответствующее заявление распространила венгерская нефтегазовая компания MOL, подчеркнув, что объём запасов соответствует стандартным требованиям Евросоюза.

Источник: Life.ru

«В обеих странах, в соответствии с правилами ЕС, имеются достаточные запасы сырой нефти примерно на 90 дней», — сообщила компания.

Ситуация с поставками остается напряжённой из-за того, что украинская сторона до сих пор не возобновила транзит нефти. Как сообщал портал Mandiner, официальной причиной называются повреждения нефтепровода, произошедшие ещё в конце января. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что истинная причина остановки транзита носит политический характер. По его мнению, технических препятствий для прокачки нефти в реальности не существует, а действия Киева являются надуманными.

Напомним, что венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в Минэнерго страны с просьбой разрешить использование стратегических запасов нефти. Если поставки не возобновятся в ближайшие дни, Венгрии потребуется около 250 тысяч тонн нефти из резервов. Морские поставки через Хорватию ожидаются лишь в начале марта, что усиливает риски дефицита сырья.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше