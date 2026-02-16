Стратегических запасов нефти в Венгрии и Словакии хватит на 90 дней

Ситуация с поставками остается напряжённой из-за того, что украинская сторона до сих пор не возобновила транзит нефти. Как сообщал портал Mandiner, официальной причиной называются повреждения нефтепровода, произошедшие ещё в конце января. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что истинная причина остановки транзита носит политический характер. По его мнению, технических препятствий для прокачки нефти в реальности не существует, а действия Киева являются надуманными.