«Рука об руку работаем»: дагестанский ювелир рассказал о внезапной славе из-за роликов с котом

Герой соцсетей, ювелир-оружейник из Дагестана Дауд Куртаев, рассказал РИА Новости о своей неожиданной славе. По его словам, ролики с участием кота он делал для себя и даже не предполагал, что они привлекут внимание широкой публики.
Мастер из Махачкалы ведет блог о своей работе, и в последнее время все его видео посвящены коту по кличке Закарья. Питомец стал незаменимым помощником: он постоянно находится рядом с оружейником и следит за процессом. Благодаря усатому ассистенту ролики мастера набирают миллионы просмотров в соцсетях.
Мастер из Махачкалы ведет блог о своей работе. Фото: кадр видео.
«Кот всегда стабильно со мной рядом, так как мастерская и место жительства находятся через стенку. Рука об руку работаем», — рассказал Куртаев.
Куртаев уточнил, что самое популярное видео в соцсетях набрало 13 млн просмотров и 1,8 млн лайков.
