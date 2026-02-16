«Рука об руку работаем»: дагестанский ювелир рассказал о внезапной славе из-за роликов с котом

Мастер из Махачкалы ведет блог о своей работе, и в последнее время все его видео посвящены коту по кличке Закарья. Питомец стал незаменимым помощником: он постоянно находится рядом с оружейником и следит за процессом. Благодаря усатому ассистенту ролики мастера набирают миллионы просмотров в соцсетях.