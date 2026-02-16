Ричмонд
«Рука об руку работаем»: дагестанский ювелир рассказал о внезапной славе из-за роликов с котом

В Дагестане кот помог ювелиру набрать 13 млн просмотров в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Герой соцсетей, ювелир-оружейник из Дагестана Дауд Куртаев, рассказал РИА Новости о своей неожиданной славе. По его словам, ролики с участием кота он делал для себя и даже не предполагал, что они привлекут внимание широкой публики.

Мастер из Махачкалы ведет блог о своей работе, и в последнее время все его видео посвящены коту по кличке Закарья. Питомец стал незаменимым помощником: он постоянно находится рядом с оружейником и следит за процессом. Благодаря усатому ассистенту ролики мастера набирают миллионы просмотров в соцсетях.

Мастер из Махачкалы ведет блог о своей работе. Фото: кадр видео.

«Кот всегда стабильно со мной рядом, так как мастерская и место жительства находятся через стенку. Рука об руку работаем», — рассказал Куртаев.

Куртаев уточнил, что самое популярное видео в соцсетях набрало 13 млн просмотров и 1,8 млн лайков.

В свою очередь кот-блогер Федя из Ростова-на-Дону, набирающий миллионы просмотров в соцсетях, ко Дню рождения получил книгу со своей биографией.

Кроме этого, ветеринар Александр Тихенко разобрал значение популярных мемов про котов.