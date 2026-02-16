Ричмонд
Суд Москвы отменил решение о передаче 272 картин Рериха в собственность РФ

Международный центр Рерихов заявил, что он является собственником картин Рериха.

Источник: Комсомольская правда

Московский городской суд постановил отменить заключение Останкинского суда Москвы по делу о передаче в собственность России 272 картин Николая Рериха и его сыновей Юрия и Святослава. Эта информация следует из сообщения, опубликованного на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

В начале июля 2025 года Останкинский районный суд столицы вынес решение, согласно которому ряд картин художника был отнесен к имуществу без установленного владельца и передан в собственность государства. Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» с таким вердиктом не согласилась. В своей апелляционной жалобе она заявила, что именно центр считает себя законным собственником полотен. Однако по неизвестной причине его представителей не привлекли к разбирательству в суде первой инстанции.

После повторного рассмотрения суд встал на сторону центра.

«Отменить судебное постановление полностью, оставить заявление без рассмотрения», — указано в публикации.

KP.RU ранее писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился вывести 100% акций киностудии «Ленфильм» из федеральной собственности. В течение четырех месяцев пакет должен быть передан в собственность Санкт-Петербурга. Это дело политик поручил Росимуществу.