Суд Москвы отменил решение о передаче 272 картин Рериха в собственность РФ

В начале июля 2025 года Останкинский районный суд столицы вынес решение, согласно которому ряд картин художника был отнесен к имуществу без установленного владельца и передан в собственность государства. Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» с таким вердиктом не согласилась. В своей апелляционной жалобе она заявила, что именно центр считает себя законным собственником полотен. Однако по неизвестной причине его представителей не привлекли к разбирательству в суде первой инстанции.