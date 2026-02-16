В госпиталях тоже изучают историю

Многие проблемы охватывают ребенка и его семью, когда он тяжело болеет. Для нас полноценная жизнь — это процесс обучения детей и вовлечение их в деятельность. Сегодня движение работает не только в Москве, оно охватило всю Россию: действуют 72 школы — от Владивостока до Калининграда. Школьные пространства и педагоги уже работают на территории детских больниц. Наша задача — сделать так, чтобы ребенок находил в содержании образования, которое он осваивает в период болезни, точку опоры в трудной жизненной ситуации. Это не просто проект, посвященный сохранению исторической памяти. Наши дети становятся частью большой всероссийской семьи школьников, где каждый должен помнить и знать свою историю. Важно, чтобы в событиях Великой Отечественной войны и в событиях, происходящих сегодня на линии фронта, дети находили примеры стойкости и преодоления. Проект — это еще и про общение ребят друг с другом. Это важно как виртуально, так и реально.
Как отмечает доктор педагогических наук Виктор Петрович Голованов, «Учим знать историю» — это историческое УЗИ, исторический просвет, который помогает детям смотреть в будущее и видеть примеры, позволяющие не только гордиться своей страной и людьми нашей страны, но и находить смыслы, чтобы победить болезнь.
Сейчас проект расширяется: подключаются дистанционные площадки с близкими часовыми поясами. Также технологии передаются госпитальным педагогам, чтобы вместе со школами своих регионов они продолжали эту работу на местах. Методология уже создана. В прошлом году проект получил премию Правительства РФ в области образования — за разработанные подходы и сформированную консультационную и ресурсную базу. Потенциал наших детей очень высокий: они готовы помогать, узнавать. Важно, чтобы рядом были поддерживающие люди.