В госпиталях тоже изучают историю

Многие проблемы охватывают ребенка и его семью, когда он тяжело болеет. Для нас полноценная жизнь — это процесс обучения детей и вовлечение их в деятельность. Сегодня движение работает не только в Москве, оно охватило всю Россию: действуют 72 школы — от Владивостока до Калининграда. Школьные пространства и педагоги уже работают на территории детских больниц. Наша задача — сделать так, чтобы ребенок находил в содержании образования, которое он осваивает в период болезни, точку опоры в трудной жизненной ситуации. Это не просто проект, посвященный сохранению исторической памяти. Наши дети становятся частью большой всероссийской семьи школьников, где каждый должен помнить и знать свою историю. Важно, чтобы в событиях Великой Отечественной войны и в событиях, происходящих сегодня на линии фронта, дети находили примеры стойкости и преодоления. Проект — это еще и про общение ребят друг с другом. Это важно как виртуально, так и реально.