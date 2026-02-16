Врач посоветовал спать в носках при бессоннице

Анестезиолог Давид Каллехо рекомендует пациентам, страдающим от нарушений сна, использовать носки. Данный совет он озвучил в интервью изданию 20minutos.
Специалист объясняет, что для глубокого сна необходимо понизить температуру тела. Носки, покрывая стопы, способствуют расширению кровеносных сосудов. Это расширение усиливает отдачу тепла через кожу, что приводит к более быстрому снижению внутренней температуры, уточнил Каллехо.
Врач также отметил, что ключевую роль играет правильный выбор носков. Следует избегать тесных моделей из искусственных материалов, провоцирующих повышенное потоотделение. Предпочтение стоит отдавать просторным изделиям из натуральных волокон, заключил эксперт.
Ранее врач Павел Кудинов заявил, что при проблемах со сном нужно вставать в одно и то же время.