Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада

Из-за непогоды в московских аэропортах задерживаются десятки рейсов. В Шереметьево задержано более 30 рейсов на прилёт, во Внуково — свыше 20, в Домодедово — около 10. Часть самолётов уходят на запасные аэродромы. Так, несколько бортов, направлявшихся в Москву, приземлились в Пулково, включая рейсы из Абу-Даби и Дубая.
Массовых отмен вылетов пока не наблюдается, хотя задержки уже есть: из Шереметьево позже отправятся самолëты в Стамбул, Шарм Эль Шейх и Гавану, из Внуково — в Бухару и Тюмень, из Домодедово — в Бишкек и Ташкент.
Напомним, на смену мощному снежному циклону, который обрушился на Москву и область на прошлой неделе, пришёл новый атмосферный фронт — балканский циклон. Синоптики прогнозируют снегопады, причём в некоторых районах ожидается сильный снег и настоящая метель. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. На дорогах сохраняется опасность из-за гололедицы и снежных заносов, поэтому и водителям, и пешеходам нужно быть особенно внимательными.
