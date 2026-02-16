Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада

Напомним, на смену мощному снежному циклону, который обрушился на Москву и область на прошлой неделе, пришёл новый атмосферный фронт — балканский циклон. Синоптики прогнозируют снегопады, причём в некоторых районах ожидается сильный снег и настоящая метель. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. На дорогах сохраняется опасность из-за гололедицы и снежных заносов, поэтому и водителям, и пешеходам нужно быть особенно внимательными.