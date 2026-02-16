Ричмонд
Super: рэпер Гуф вернулся к бывшей невесте

Гуф пока не спешит подтверждать изменения в своем статусе.

Источник: Комсомольская правда

Рэпер Гуф признался, что возобновил отношения со своей бывшей возлюбленной Разият Салаховой. В ноябре 2025 года он делал девушке предложение, казалось, что дело идет к свадьбе, но пара рассталась.

Летом 2025 года Разият подтвердила в личном блоге, что они не пара.

— Видимо, не судьба. Я желаю ей только добра и всегда на связи для нее, — сказал тогда о разрыве рэпер.

Но прошло время и влюбленные решили дать друг другу еще один шанс. Инсайдер Super.ru уточнил, что Разият и Гуф снова вместе, причем уже давно.

При этом 5 февраля в соцсетях у Гуфа появилось фото поцелуя с девушкой, личность, которой он не раскрыл. Вполне возможно, что это и есть Разият, к тому же, она вернулась в Москву.

В ее соцсетях тоже имеется косвенное подтверждение того, что пара вместе.

Она отметила, что пока еще не жена, но миссия «уйти от него» провалена.