Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью испанской газете El País высказался о состоянии российских вооружённых сил и оборонной промышленности. По его оценке, к потенциалу России следует относиться максимально серьёзно, особенно странам, которые находятся с ней по соседству.
Он подчеркнул, что в Латвии не наблюдают признаков ослабления Москвы и считают необходимым учитывать текущий баланс сил при формировании политики безопасности. Ринкевич отметил, что географическая близость к России заставляет его страну внимательно анализировать происходящее и выстраивать соответствующие меры реагирования.
По словам президента, российская армия продолжает накапливать опыт, а оборонно-промышленный комплекс демонстрирует стабильную работу. В целом он сделал вывод, что военный потенциал России остаётся значительным и требует внимательного отношения со стороны европейских государств.
Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что российские войска в скором времени окружат город Орехов в Запорожской области, после чего встанет вопрос об освобождении населенного пункта.