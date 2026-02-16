Президент Латвии Ринкевич: российские войска очень сильны и опытны

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью испанской газете El País высказался о состоянии российских вооружённых сил и оборонной промышленности. По его оценке, к потенциалу России следует относиться максимально серьёзно, особенно странам, которые находятся с ней по соседству.