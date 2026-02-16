Ричмонд
СК завел уголовное дело на «иноагента по приколу»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Марата Никандрова* (признан в РФ иностранным агентом) по ч.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Марата Никандрова* (признан в РФ иностранным агентом) по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РБК.

По версии следствия, Никандров* (признан в РФ иностранным агентом), будучи ранее дважды привлечённым к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иноагента (постановления Таганского районного суда Москвы от 15 октября 2024 года и Щёлковского городского суда Московской области от 17 июня 2025 года), вновь не исполнил требования закона: не предоставил обязательные отчёты в Министерство юстиции за второй и третий кварталы 2025 года.

На допросе 16 февраля Никандров* (признан в РФ иностранным агентом) полностью признал вину и просил не наказывать строго. После этого он был отпущен под подписку о невыезде. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до двух лет лишения свободы.

В декабре 2023 года Никандров* (признан в РФ иностранным агентом), которому тогда было 19 лет, был включён в реестр иноагентов по собственному заявлению, объяснив, что сделал это «по приколу» и утверждая, что действовал под влиянием Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что жителя Кемерово лишили российского гражданства за угрозы безопасности РФ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* — признан в РФ иностранным агентом.

