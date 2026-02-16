СК завел уголовное дело на «иноагента по приколу»

По версии следствия, Никандров* (признан в РФ иностранным агентом), будучи ранее дважды привлечённым к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иноагента (постановления Таганского районного суда Москвы от 15 октября 2024 года и Щёлковского городского суда Московской области от 17 июня 2025 года), вновь не исполнил требования закона: не предоставил обязательные отчёты в Министерство юстиции за второй и третий кварталы 2025 года.