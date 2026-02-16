Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компании Маска вступили в оборонную гонку США: что известно о секретном проекте

Bloomberg узнал об участии компаний Маска в секретном проекте Пентагона.

Источник: Комсомольская правда

Компании Илона Маска SpaceX и xAI приняли участие в секретном технологическом соревновании Пентагона, которое направлено на разработку системы управления роями дронов с помощью голосовых команд. Об этом сообщает Bloomberg.

Участие компаний в разработке оружия с использованием искусственного интеллекта открывает новый и спорный этап в его бизнесе. Агентство уточняет, что SpaceX и xAI стали одними из немногих участников, выбранных для участия в конкурсе, который был запущен в январе с фондом в $100 млн.

Инициатива преследует цель создания технологии, которая будет переводить голосовые команды в цифровые инструкции для синхронного управления множеством дронов в воздухе и на море. Издание отмечает, что процесс разработки в рамках этой оборонной программы будет разделен на пять этапов, включая создание программного обеспечения и полевые испытания.

Ранее стало известно, что SpaceX планирует создать на орбите сеть центров обработки данных для вычислений в сфере искусственного интеллекта. Компания намерена вывести на орбиту до миллиона спутников для реализации этого проекта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше