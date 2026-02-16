Компании Маска вступили в оборонную гонку США: что известно о секретном проекте

Участие компаний в разработке оружия с использованием искусственного интеллекта открывает новый и спорный этап в его бизнесе. Агентство уточняет, что SpaceX и xAI стали одними из немногих участников, выбранных для участия в конкурсе, который был запущен в январе с фондом в $100 млн.
Инициатива преследует цель создания технологии, которая будет переводить голосовые команды в цифровые инструкции для синхронного управления множеством дронов в воздухе и на море. Издание отмечает, что процесс разработки в рамках этой оборонной программы будет разделен на пять этапов, включая создание программного обеспечения и полевые испытания.
Ранее стало известно, что SpaceX планирует создать на орбите сеть центров обработки данных для вычислений в сфере искусственного интеллекта. Компания намерена вывести на орбиту до миллиона спутников для реализации этого проекта.