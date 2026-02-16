Онищенко: стоит провести показательную порку в ЖКХ за падающий с крыш снег

— Помимо проверки сферы ЖКХ нужно проводить разъяснительную работу, используя в том числе и СМИ. Ведь в России зима бывает каждый год. А такая снежная зима, как сейчас, впервые за последние пятьдесят лет, — сказал Геннадий Онищенко, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Life.ru.