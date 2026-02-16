Онищенко: стоит провести показательную порку в ЖКХ за падающий с крыш снег

Эпидемиолог Геннадий Онищенко согласился, что нужно провести масштабную проверку сферы ЖКХ. Причиной являются участившиеся травмы россиян: в разных уголках страны наледь, снег и сосульки падают с крыш. За одну неделю из-за схода снега с крыш погибли девять человек и еще 15 получили травмы.
Академик РАН отметил, что снег и сосульки представляют реальную угрозу для жизни. А нынешняя зима выдалась особо снежной.
— Помимо проверки сферы ЖКХ нужно проводить разъяснительную работу, используя в том числе и СМИ. Ведь в России зима бывает каждый год. А такая снежная зима, как сейчас, впервые за последние пятьдесят лет, — сказал Геннадий Онищенко, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Life.ru.
Он предложил развешивать предупреждающие знаки, следить за чистотой тротуаров и подходов к подъездам, а также вернуться к советским инструкциям по безопасности, которые до сих пор актуальны.
К профилактике стоит подключить школы, на уроках учителя должны напоминать о мерах предосторожности.
— Я считаю, что нужно также устроить пару-тройку показательных выступлений, наказаний кого-то, — сказал Геннадий Онищенко, рассуждая о работе коммунальщиков. — Я имею в виду оштрафовать и так далее.
Ранее, адвокат Ирина Глазкова рассказала, кто будет нести ответственность, если снег с крыши дома упадет на крышу машины и повредит имущество.
Крыша дома относится к общему имуществу и за ее достоянием должна следить управляющая компания, пишет «Газета.Ru».