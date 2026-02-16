Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко: стоит провести показательную порку в ЖКХ за падающий с крыш снег

Академик РАН предложил обязать учителей в школах напоминать детям о технике безопасности зимой.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиолог Геннадий Онищенко согласился, что нужно провести масштабную проверку сферы ЖКХ. Причиной являются участившиеся травмы россиян: в разных уголках страны наледь, снег и сосульки падают с крыш. За одну неделю из-за схода снега с крыш погибли девять человек и еще 15 получили травмы.

Академик РАН отметил, что снег и сосульки представляют реальную угрозу для жизни. А нынешняя зима выдалась особо снежной.

— Помимо проверки сферы ЖКХ нужно проводить разъяснительную работу, используя в том числе и СМИ. Ведь в России зима бывает каждый год. А такая снежная зима, как сейчас, впервые за последние пятьдесят лет, — сказал Геннадий Онищенко, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Life.ru.

Он предложил развешивать предупреждающие знаки, следить за чистотой тротуаров и подходов к подъездам, а также вернуться к советским инструкциям по безопасности, которые до сих пор актуальны.

К профилактике стоит подключить школы, на уроках учителя должны напоминать о мерах предосторожности.

— Я считаю, что нужно также устроить пару-тройку показательных выступлений, наказаний кого-то, — сказал Геннадий Онищенко, рассуждая о работе коммунальщиков. — Я имею в виду оштрафовать и так далее.

Ранее, адвокат Ирина Глазкова рассказала, кто будет нести ответственность, если снег с крыши дома упадет на крышу машины и повредит имущество.

Крыша дома относится к общему имуществу и за ее достоянием должна следить управляющая компания, пишет «Газета.Ru».