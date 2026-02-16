Ричмонд
Var-Matin: Задержанный во Франции танкер Grinch может скоро покинуть страну

Танкер Grinch, задержанный во Франции, может покинуть республику после внесения залога в 3 млн евро.

Источник: Комсомольская правда

По информации источника газеты Var-Matin, танкер Grinch, задержанный властями Франции 22 января по прибытии из России, может скоро покинуть республику.

Источники издания утверждают, что освобождение судна станет возможным после перечисления залога в 3 млн евро. Ориентировочно, это произойдет в течение нескольких дней, хотя точная дата не называется.

Издание уточняет, что, по словам очевидцев, акваторию покинули сопровождавшие танкер корабли французских ВМС.

Напомним, что о задержании в нейтральных водах Средиземного моря танкера Grinch президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в конце января.

Тогда представитель РФ в международном морском комитете Константин Путря напомнил о морском праве после задержания танкера.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Париж подтвердил, что задержанный танкер не имеет связей с РФ.

