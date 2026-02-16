Мосгорсуд отменил постановление об изъятии 272 картин Николая Рериха

Напомним, Останкинский суд Москвы принял решение о передаче в государственную собственность 272 картин Рериха и его сыновей. Судьёй было установлено, что картины не имеют документально подтверждённого владельца, что и стало основанием для их перехода государству. Но Международный центр Рерихов подал жалобу указав, что центр не привлекли к участию в процессе, что нарушило его права.