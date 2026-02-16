Мосгорсуд отменил постановление об изъятии 272 картин Николая Рериха

«Решение Останкинского суда Москвы о передаче картин в собственность государства отменить», — заявил судья.
По словам представителя «Международного центра Рерихов» Ивана Сухаревского, суд первой инстанции считал недействительными договоры дарения, по которым центр получил картины. Апелляция сочла это решение незаконным.
Напомним, Останкинский суд Москвы принял решение о передаче в государственную собственность 272 картин Рериха и его сыновей. Судьёй было установлено, что картины не имеют документально подтверждённого владельца, что и стало основанием для их перехода государству. Но Международный центр Рерихов подал жалобу указав, что центр не привлекли к участию в процессе, что нарушило его права.
