Депутат Панеш предложил наказать сотрудников МФЦ, незаконно помогающих мигрантам

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил наказывать сотрудников МФЦ, которые «мухлюют» с миграционными документами.
Парламентарий отметил, что речь идет о сотрудниках, работающих с миграционными документами и злоупотребляющих своим положением, помогая людям, которые раньше имели гражданство другой страны и у кого есть родственники за рубежом.
— Есть прецеденты, что сотрудники МФЦ решают миграционные вопросы для своей семьи в обход общих правил. Это не единичная история, — сказал депутат «Газета.Ru».
Жалобы на это часто поступают из миграционных центров, сообщают, что в МФЦ можно найти «решальщиков».
По словам депутата, помогут жесткие меры на законодательном уровне. В том числе, перед приемом на работу сотрудников стоит проверять на наличие родственных связей за границей, которые могут использоваться для оказания давления или для личной выгоды сотрудника.
А тех, кто помогает подделывать миграционные документы, ждет уголовная ответственность.
— Это не вопрос недоверия к кому-то, а вопрос защиты государственных интересов. Мы должны быть уверены, что человек, который ставит штампы и принимает решения о судьбе иностранца в нашей стране, не имеет двойной лояльности, — заявил депутат.
Ранее, депутат Сергей Миронов в беседе с Life.ru отметил, что реакция бизнеса на планы МВД по реформе трудовой миграции недальновидна, потому что предусматривает организованный набор трудовых мигрантов вместо нынешней патентной системы.